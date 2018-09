É já esta terça-feira que os Thirty Seconds to Mars regressaram a Portugal, para apresentar ao vivo os temas de "America", o seu novo álbum, editado em abril.

A banda de Jared Leto tem reencontro marcado com os fãs portugueses no Fórum Braga, seguindo depois para Lisboa, onde dará um concerto na Altice Arena, na quarta-feira.

Os Thirty Seconds to Mars chegam a Portugal após terem passado pelo festival Milano Rocks, em Milão, no passado fim de semana, para um espetáculo descrito pelo jornal La Repubblica como "massivo" e "erguido nos ombros de um Jared Leto cada vez mais seguro de si".

Para este concerto em Milão, assim como para os concertos que têm dado ao longo do verão, os Thirty Seconds to Mars apresentaram-se em formato duo, já que o guitarrista Tomo Miličević anunciou a sua saída da banda em junho.

Ainda que o foco esteja em "America", álbuns como "This Is War" (2009) ou "Love, Lust, Faith and Dreams" (2013) não têm sido esquecidos ao longo da "Monolith Tour", como é apelidada esta digressão.

Os Thirty Seconds to Mars têm mantido essencialmente o mesmo alinhamento ao longo da digressão, iniciando sempre com 'Monolith', um dos temas de "America", revisitando também canções como 'The Kill' ou 'Closer to the Edge'.

É com esta última, aliás, que os Thirty Seconds to Mars têm encerrado os seus concertos, levando sempre algumas dezenas de fãs para cima do palco, para que se juntem à banda.

Tanto em Braga como em Lisboa, a primeira parte estará a cargo de Xande, ex-More Than a Thousand, que irá apresentar o seu novo EP. O início desta primeira parte está marcado para as 20h30 em Braga e 20h em Lisboa.

Os bilhetes para o concerto no Fórum Braga estão à venda em todos os locais habituais, a preços que vão dos 25 euros aos 45 euros. Já não existem bilhetes para o chamado golden circle.

Na Altice Arena, os preços oscilam entre os 34 euros e os 50 euros, também já não havendo ingressos para o golden circle.

Estão ainda disponíveis alguns pacotes VIP, que podem ir dos 294 euros aos 644 euros. Os mais baratos incluem um meet & greet com os Thirty Seconds to Mars, ao passo que os mais caros dão direito a subir ao palco em 'Closer to the Edge'.

Veja aqui o alinhamento provável dos concertos dos Thirty Seconds to Mars em Braga e Lisboa:

Monolith

Up in the Air

Kings and Queens

This Is War

Dangerous Night

From Yesterday

Do or Die

Love Is Madness

Hail to the Victor

City of Angels

Rescue Me

Hurricane

Remedy

The Kill (Bury Me)

Walk on Water

Closer to the Edge