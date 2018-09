"Bohemian Rhapsody", biopic sobre a vida e obra de Freddie Mercury, vocalista dos Queen, está quase a chegar às salas de cinema.

A estreia do filme em Inglaterra está marcada para o dia 23 de outubro e terá lugar na SSE Arena (anteriormente denominada de Wembley Arena), a poucos metros do estádio de Wembley, onde em 1985 Freddie Mercury deu - com os Queen - aquela que é considerada por muitos como a melhor performance da história do rock, no Live Aid. No ano seguinte, de resto, a banda viveria no mesmo local duas noites triunfais, naquela que viria a ser a derradeira digressão com Freddie ao comando - o álbum "Live at Wembley '86" conta a 'história'.

Esperam-se cerca de 2600 convidados para a estreia londrino do filme, que chegará às salas portuguesas a 1 de novembro.