Herman José foi apanhado pela 'entourage' de Madonna a filmar a artista norte-americana num voo da TAP entre Lisboa e Londres, no passado sábado.

A experiência é contada pelo próprio no Facebook, que afirma que a artista se encontrava "completamente blindada por um casal de seguranças tensíssimo", enquanto Herman "tirava selfies com a tripulação na maior galhofa". O vídeo, partilhado pelo artista português, mostra uma assistente de Madonna a identificar o humorista. A própria cantora olha em direção da câmara, mostrando-se, contudo, menos preocupada do que a sua funcionária.

Herman acrescenta: "não deixo de sentir nestes momentos que a fama total e global implica que se pague um preço altíssimo. Fica-se cheio de 'mixed feelings'". "Nem tanto ao mar nem tanto à terra?", remata.