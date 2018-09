O cantor alemão Daniel Kaiser-Kueblboeck foi dado como desaparecido depois de ter saltado de um navio de cruzeiro ao largo do Canadá, no passado fim de semana.

O artista viajava para a Terra Nova, no domingo de manhã, quando terá sido visto a saltar do barco para o mar.

Desde então, as autoridades canadianas têm tentado encontrá-lo por via terrestre e marítima, mas ontem as buscas foram canceladas, devido à curta esperança de vida nas águas daquela região nesta altura do ano.

Nascido em 1985, Daniel Kaiser-Kueblboeck tornou-se famoso em 2002, depois de participar num concurso de talentos na Alemanha. Posteriormente, viria a lançar dois álbuns e a aparecer em reality shows como Big Brother e Let's Dance.