A presente digressão dos U2, que os trará a Portugal nos próximos dias 16 e 17, tem um alinhamento praticamente 'blindado'. Desde o arranque da fase europeia da eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour, o desfile de canções sofreu apenas uma alteração, cumprindo-se com um rigor quase milimétrico a que a estrutura do espetáculo obriga. Neste 'guião' há margem para variações nos "snippets" (pequenas citações de outras músicas), mas mesmo aí tem existido uma coerência 'planeada' (por exemplo, em 'Vertigo' pisca-se o olho a David Bowie, seja com 'Jean Genie' ou 'Rebel Rebel').

Assim, se tudo correr como até aqui (uma noite completa em Berlim, duas noites em Colónia, duas cumpridas em três agendadas para Paris), deve abrir bem os olhos quando ouvir a voz de Charlie Chaplin no filme "O Grande Ditador", numa introdução que envolve, em registo pré-gravado, 'Love Is All We Left' e 'Zooropa'. O arranque dá-se com 'The Blackout' no 'inside screen', um gigantesco painel LED.

No chamado 'main stage', colocado num dos topos da arena, com público atrás, o grupo interpreta uma dezena de canções, onde se incluem algumas das mais antigas, como 'I Will Follow', 'The Ocean' e 'Sunday Bloody Sunday', mas também um par de revisitações de "Songs of Innocence", o álbum de 2014. A única mexida até agora registada acontece, precisamente, neste início de espetáculo: ao invés da sequência 'Red Flag Day'/'Beautiful Day', que desde o fim de agosto, em Berlim, tem vindo a ocorrer, na segunda data em Paris (este domingo) a primeira canção, de "Songs of Experience" (2017), deu lugar a uma recordação de "All That You Can't Leave Behind" (2000), 'All Because of You', que assim fez pela primeira vez companhia a 'Beautiful Day', do mesmo álbum.

A ação passa depois para o segundo palco (denominado de 'E-Stage'), circular e mais pequeno, ligado ao maior através de um passeio, onde invariavelmente 'Elevation' é seguida de 'Vertigo', uma dupla intensa.

O último álbum continua a marcar presença no alinhamento, com 'Summer of Love' a juntar Bono e The Edge em formato acústico, depois de - também em acústico - toda a banda se entregar a 'You're the Best Thing About Me'. Mais adiante, também haverá 'Get Out of Your Own Way', provando que esta digressão não está entregue ao revivalismo. Não vale, porém, a pena esperar pelo 'encore' para ouvir os clássicos que os U2 têm à disposição neste fim de verão: é nesta configuração 'E-Stage' que se interpretam 'Even Better Than the Real Thing' (no remix 'Fish Out of Water' criado para a reedição de "Achtung Baby", de 2011), 'Acrobat' (uma canção de "Achtung Baby" que os U2 nunca tinham tocado ao vivo até à digressão deste ano), 'Pride (In the Name of Love)', 'New Year's Day' e 'City of Blinding Lights', a canção de 2004 com que os U2 se despedem pela primeira vez.

O 'encore', sendo para todos, não será para todos. É certo que a banda retorna (desta vez ao palco maior) para ver os isqueiros acenderem-se com 'One', indisputavelmente um dos seus maiores sucessos, mas o que se segue é uma demonstração de que - ao contrário do que sucedeu na digressão de 30º aniversário de "The Joshua Tree" - os U2 querem encarar, com confiança, o presente da sua música. Por aqui se explica que 'Love Is Bigger Than Anything In Its Way', de "Songs of Experience", se afigure como a penúltima música, e '13 (There Is a Light)', do mesmo álbum, em ambiente quase litúrgico, seja escolhida para recipiente dos aplausos finais.

Alinhamento provável

The Blackout

Lights of Home

I Will Follow

Red Flag Day ou All Because of You

Beautiful Day

The Ocean

Iris (Hold Me Close)

Cedarwood Road

Sunday Bloody Sunday

Until the End of the World

Elevation

Vertigo

Even Better Than the Real Thing

Acrobat

You're the Best Thing About Me

Summer of Love

Pride (In the Name of Love)

Get Out of Your Own Way

New Year's Day

City of Blinding Lights

Encore:

One

Love Is Bigger Than Anything in Its Way

13 (There Is a Light)