Rami Malek, ator norte-americano que desempenha o papel de Freddie Mercury no filme sobre os Queen, "Bohemian Rhapsody", confessou em entrevista ao apresentador Jimmy Kimmel que guardou uma recordação inusitada depois de terminadas as filmagens: a dentadura falsa que utilizou para ficar mais parecido com o falecido líder da banda britânica.

"Tenho os dentes agora. Tenho-os guardados e vou guardá-los para sempre", disse o ator, revelando depois que os mantém numa gaveta. Na mesma entrevista, que teve lugar no talk show do apresentador americano, Malek falou ainda sobre a possibilidade de vir a ser nomeado e ganhar um Óscar pelo seu desempenho em "Bohemian Rhapsody".

"A maior honra que poderia receber por desempenhar o papel de alguém como o Freddie Mercury é receber a aceitação dos seus lendários colegas de banda, Brian May e Roger Taylor", começa por defender o ator, "um Óscar é uma coisa grande. Sem dúvida. Não vou mentir e dizer que não consideraria isso um feito gigantesco". Veja abaixo o trailer do filme, que estreia nas salas de cinema portuguesas a 1 de novembro.