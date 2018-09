De regresso a Portugal esta semana, para concertos em Braga e Lisboa, os Thirty Seconds to Mars têm à venda para estes espetáculos três tipos de pacotes VIP, com preços que vão dos 294 euros até aos 644 euros.

Pelo pacote mais barato, apelidado de "Kings and Queens", os fãs recebem um bilhete para o Golden Circle (lugares mais próximos do palco), um meet & greet e uma fotografia individual com a banda, direito a entrar mais cedo no recinto, um poster autografado, um artigo de merchandising exclusivo e "acompanhamento Adventures in Wonderland" (nome da empresa de Jared Leto, responsável pela organização destes meet & greets). Este passe custa 294 euros em Braga e 304 euros em Lisboa.



Por 584 euros em Braga e 594 euros em Lisboa, é possível adquirir o passe "Closer to the Edge", que permite assistir ao concerto na lateral do palco, assim como ter acesso às outras regalias do pacote "Kings and Queens".



Pelo pacote "Up in the Air", o mais caro, à venda por 634 euros em Braga e 644 euros em Lisboa, os fãs recebem as mesmas benesses que os portadores de passe "Closer do the Edge" (possibilidade de assistir ao concerto na lateral do palco, meet & greet e foto com a banda, entrada antecipada no recinto, poster autografado, merchandising exclusivo) mas também o direito de subirem ao palco na última canção do concerto.

Quanto aos bilhetes regulares para o regresso dos 30 Seconds to Mars a Portugal, continuam à venda por preços que vão dos 25 euros (plateia em pé e mobilidade condicionada) aos 35 euros (Golden Circle) no Fórum Braga e entre 34 euros (balcão 2 e mobilidade condicionada) e 50 euros (balcão 1) na Altice Arena, em Lisboa (os ingressos para o Golden Circle custam 45 euros e os da plateia em pé 40 euros).

