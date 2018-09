No arranque da sua digressão de despedida dos palcos, Elton John dedicou uma canção a Mac Miller, que morreu na passada sexta-feira, aos 26 anos.

O veterano escolheu o tema 'Don't Let the Sun Go Down On Me' para homenagear o artista.

“Gostava de dedicar esta canção a Mac Miller. Tinha apenas 26 anos de idade, e faleceu ontem. É inconcebível que isto aconteça a alguém tão jovem e tão talentoso. Gostava de enviar todo o meu amor aos seus entes queridos, à sua família, aos seus amigos. E, Mac, onde quer que estejas agora, espero que estejas feliz”, disse Elton John.

Veja aqui imagens da homenagem de Elton John, que estava a atuar na Pensilvânia, estado de que Mac Miller era natural.

Também Fiona Apple partilhou um vídeo no qual revela ter conhecido Mac Miller.

“Só estive com ele umas horas, mas gostei mesmo muito dele. Gostava de ter ficado sua amiga, mas não tinha o seu número. E lembro-me de ele dizer que adorava o Jon Brion e agora descubro que ele produziu o seu último disco. Gostava de ter feito música com ele. É uma boa alma - e ainda anda por aí, espero eu”.

Veja o vídeo de Fiona Apple.

Num Tumblr de fãs de Fiona Apple, a cantora escreveu ainda que, após esse breve encontro, ficou com a impressão que Mac Miller era “doce, genuíno, esperto, meigo e bondoso”.

Durante um concerto em Chicago, nos Estados Unidos, Childish Gambino fez declarações no mesmo sentido.



“O Mac Miller era tão simpático. Um tipo muito querido. E éramos ambos miúdos que faziam música na era da internet e muitos críticos diziam: este miúdo branco piroso, este miúdo preto piroso. Mas este miúdo só adorava música”, revelou Donald Glover, dedicando-lhe o tema 'Riot'.