Artistas como Brian Eno, Wolf Alice, The Knife e antigos concorrentes do festival da Eurovisão apelaram ao boicote da próxima edição do certame, que se deverá realizar em Israel.

O país ganhou o direito de acolher a próxima edição da Eurovisão devido à vitória de Netta Barzilai, em Lisboa, em maio deste ano.

Em carta aberta publicada no jornal The Guardian, todos estes artistas defendem que "até que os palestinianos tenham liberdade, justiça e direitos iguais a todos os outros seres humanos, não devemos ter relações com o estado que lhes nega os seus direitos básicos".

Também o facto de Israel estar a considerar realizar o evento em Jerusalém também não passa ao lado destes artistas: "Sabemos que a União Europeia de Radiodifusão quer que Israel escolha um local que não seja fraturante. Todo o evento deveria ser cancelado em Israel".

Nos últimos tempos têm sido vários os artistas que se recusam a tocar em Israel, com um dos últimos casos a ser o de Lana Del Rey, que cancelou a sua atuação no festival Meteor.