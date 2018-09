Os U2 voltaram aos palcos em Colónia, na Alemanha, para mais um concerto da digressão "eXPERIENCE + iNNOCENCE".

Este foi o primeiro concerto da banda irlandesa após Bono ter perdido subitamente a voz, durante um espetáculo em Berlim, o que obrigou os U2 a cancelar algumas datas.

O espetáculo em Colónia não foi muito diferente daquele apresentado pela banda em Berlim, no primeiro concerto desta nova digressão europeia.

Os U2 apresentam-se num palco dividido em dois por um ecrã gigante, palco esse com mais de 30 metros de comprimento e 8,5 metros de altura, designado por "barricada".

Também não faltaram, à semelhança do que tem acontecido, as mensagens anti-Trump e de apoio aos refugiados.

Os U2 têm começado os seus concertos com 'The Blackout', canção de "Songs of Experience", álbum editado em 2017 e o qual estão a apresentar nesta nova digressão, seguindo depois para 'Lights of Home'.

À terceira canção, a banda irlandesa revisita um pouco do seu passado, interpretando 'I Will Follow', um dos seus primeiros grandes êxitos.

Não falta também a personagem de MacPhisto, alter ego de Bono, que ganha um rosto demoníaco a partir de 'Sunday Bloody Sunday'.

Recorde-se que os U2 têm reencontro marcado com o público português nos dias 16 e 17 deste mês, com dois concertos na Altice Arena, em Lisboa. Os bilhetes há muito que se encontram esgotados.

Confira aqui o alinhamento do concerto dos U2:

The Blackout

Lights of Home

I Will Follow

Red Flag Day

Beautiful Day

The Ocean

Iris (Hold Me Close)

Cedarwood Road

Sunday Bloody Sunday

Until the End of the World

Elevation

Vertigo

Even Better Than the Real Thing

Acrobat

You're the Best Thing About Me

Summer of Love

Pride (In the Name of Love)

Get Out of Your Own Way

New Year's Day

City of Blinding Lights

Encore

One

Love Is Bigger Than Anything in Its Way

13 (There Is a Light)