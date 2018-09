Slash está de volta a Portugal. O guitarrista irá atuar no Campo Pequeno, em Lisboa, no próximo dia 15 de março na companhia de Myles Kennedy & The Conspirators.

O concerto servirá para apresentar os temas do novo álbum do grupo, "Living the Dream", o terceiro de Slash com Myles.

Os bilhetes para o espetáculo serão colocados à venda no dia 19 de setembro, a preços que vão dos 30 euros aos 39 euros.