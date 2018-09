Paul McCartney foi esta quinta-feira convidado do programa de Jimmy Fallon, no canal de televisão norte-americano NBC, tendo aí interpretando o tema "Come On To Me". Trata-se do primeiro single do seu novo álbum, "Egypt Station", lançado hoje.

Um dos grandes atrativos da presença do ex-Beatle no programa acabou por ser um sketch em que McCartney e Fallon surpreendem turistas e visitantes do edifício 30 Rock, onde a cadeia de televisão está sediada. Quando as portas abrem, as pessoas são apanhadas de surpresa pelas várias situações encenadas, sendo que uma delas coloca os dois vultos a jogar ping-pong. As reações são, invariavelmente, de espanto e incredulidade. Veja aqui o vídeo:

Assista também à atuação de McCartney no programa: