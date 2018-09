O rapper norte-americano Mac Miller morreu esta sexta-feira, aos 26 anos, suspeitando-se que tenha tido uma overdose.

A notícia é avançada pelo site TMZ, que escreve que o músico da Pensilvânia foi encontrado morto em sua casa, por volta do meio dia (20h em Portugal), em San Francisco Valley, na Califórnia (EUA).

As autoridades terão sido chamadas por um amigo da vítima, que ligou para o número telefónico de emergência. Os paramédicos acorreram a uma situação descrita como de "paragem cardíaca".

É conhecido o historial de Miller com o abuso de drogas, especialmente após se separar de Ariana Grande, cantora com quem namorou durante quase dois anos, entre agosto de 2016 e maio de 2018.

Em maio teve um acidente de viação e foi detido por conduzir sob o efeito de substâncias tóxicas e abandonado o local do sinistro.

Depois da sua detenção, Ariana Grande 'tweetou' "por favor, tem cuidado contigo", mostrando-se preocupada com o estilo de vida do ex-namorado. "Não sou babysitter ou mãe dele. Tratei dele e tentei apoiá-lo na sobriedade, rezando pelo seu equilíbrio, durante anos", reagiu, respondendo aos críticos do 'tweet'. O abuso de drogas por parte do músico terá sido a razão pela qual o par se separou.

Miller lançou cinco álbuns, o último dos quais, "Swimming", data de agosto último.

Esteve duas vezes em Portugal: primeiro no Rock in Rio 2014, depois no MEO Sudoeste 2017, ocasiões que pode recordar neste artigo.