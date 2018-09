Mac Miller, falecido esta sexta-feira aos 26 anos, atuou por duas vezes em Portugal. A mais recente foi em agosto do ano passado, no MEO Sudoeste, na Zambujeira do Mar, espetáculo elogiado pela reportagem BLITZ e que pode ver em imagens de Rita Carmo na fotogaleria no topo desta página.

De acordo com o jornalista Mário Rui Vieira, o rapper norte-americano mostrou-se supercomunicativo e encheu de energia o recinto da Herdade da Casa Branca. Leia aqui o que escreveu:

"Mac Miller pode não ser ainda um nome de topo do hip-hop, mas provou esta noite no MEO Sudoeste que tem muito para dar. Originário de Pittsburgh, o rapper atraiu uma pequena enchente ao palco principal do festival da Zambujeira, cuspindo rimas sem parar e incentivando o público a participar consigo numa das atuações mais enérgicas desta primeira noite. 'Portugal, what the fuck is good?', perguntou logo no início, 'queremos mais energia. Quero que vão à loucura'... E não desistiu enquanto não conseguiu o que queria. Depois do demoníaco 'Insomniak', o músico agitou a Herdade da Casa Branca com '100 Grandkids' e depois 'abrandou' com a 'canção de amor' 'Congratulations'. colaboação com Bilal e Ariana Grande. Salpicou de jazz 'Dang!', exigiu a participação da plateia em 'Stay' e manteve a multidão na mão com 'God is Fair, Sexy Nasty', dueto que gravou com Kendrick Lamar. 'I'm in Portugal tonight and it kind of feels like the best day ever' atirou para o ar a dada altura. Se já nos for permitido eleger um 'vencedor' desta primeira noite, aqui está ele".

Três anos antes, o rapper atuou no Rock in Rio-Lisboa, no mesmo dia que Justin Timberlake. "Convidando os jovens espectadores a gritar 'I love hip-hop' e uma variada combinação de vocábulos como 'fuck' e 'motherfucker', Miller praticou ao vivo um som mais direto e agressivo do que em disco - onde as produções primam mais pela subtileza - e, na companhia do DJ Clockwork, dedicou músicas a um amigo desaparecido, procurando desmitificar, também noutro tema ('Watching Movies'), a ideia de morte: 'When I die, throw a couple bad bitches in my casket'. O inacreditável entusiasmo com que a sua prestação foi recebida leva-nos a crer que Mac Miller será mais conhecido no nosso país do que imagináramos, e de que o convite para atuar neste dia faz, afinal, todo o sentido", assinalou a reportagem BLITZ.