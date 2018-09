O produtor executivo de "Os Simpsons", Matt Selman, revelou que foi detetado um erro clamoroso num episódio antigo da série de animação, sem que ninguém o tivesse notado até hoje.

No episódio 'And Maggie Makes Three', da terceira temporada, há um flashback em que Marge revela a Homer estar grávida de Maggie, mas a fotografia da mais nova dos Simpsons está pendurada num retrato na sala.

A gaffe tem motivado vários comentários por parte dos produtores, como Al Jean, que afirmou que o erro já valeu o despedimento de 17 pessoas. Está a brincar, claro.