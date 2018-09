Carlão regressa no final da próxima semana com um novo álbum, "Entretenimento?", e acaba de divulgar o vídeo de um novo single, intitulado '#Demasia', no qual faz uma crítica feroz à geração selfie e Instagram. Na letra da canção, o músico diz: "O mundo gira e tu atrás / sempre a ver se estás / bonito na fotografia / Toda a hora, todo o dia, hashtag demasia". Veja abaixo.

'#Demasia' foi escrito por Carlão a meias com o irmão, João Nobre (também ex-Da Weasel), que assegura igualmente a produção do tema. "Entretenimento?" é composto por 12 novas canções, entre as quais as já conhecidas 'Agulha no Palheiro', 'Viver para Sempre' e 'Contigo', e conta com as colaborações de luxo de António Zambujo, Manel Cruz e Slow J.

1. Entretenimento

2. #Demasia

3. Cerejas, Só Isso feat. Manel Cruz

4. Contigo

5. Bebe um Copo feat. António Zambujo

6. Agulha no Palheiro feat. Bruno Ribeiro

7. Repetido feat. Slow J

8. Na Margem feat. Nelson Correia

9. Foge de Mim feat. Edi Ventura

10. Brilho feat. Bruno Ribeiro

11. Viver Pra Sempre

12. Até Já