Dolores O'Riordan, vocalista dos Cranberries, morreu por afogamento na banheira causado por intoxicação alcoólica, concluiu a investigação.

Antes dos exames post-mortem serem efetuados, a polícia deixou claro que a morte não se afigurava como "suspeita".

No inquérito entretanto levado a cabo, a médica legista Shirley Radcliffe decretou a morte de O'Riordan como acidental. A cantora terá bebido em demasia e deixou-se submergir no banho, o que é apontado no relatório como "um trágico acidente". O relatório indica que O'Riordan registava um nível de álcool no sangue superior a 3 gramas por litro.

O' Riordan foi declarada morta a 15 de janeiro no hotel Hilton de Park Lane, em Londres, cidade onde se encontrava para gravar música. Contava 46 anos e deixou três filhos.