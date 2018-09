Quando, pouco depois de os Imagine Dragons darem início ao concerto de ontem à noite em Lisboa, o vocalista Dan Reynolds pediu às dezenas de milhares de pessoas que tinha à sua frente para deixarem política, religião, preconceitos, stress, trabalho “lá fora” e para estarem ali “presentes” com ele, num ambiente de paz, já os fãs estavam cansados de saber que o norte-americano de 31 anos, educado como mórmon, é um homem de causas. O que, certamente, não antecipavam era que se emocionariam com os discursos inflamados do cantor.

Num espetáculo que teve como prato principal as canções do mais recente álbum, “Evolve”, editado no ano passado, mas que não esqueceu os hinos motivacionais que marcam um percurso com quase dez anos (de 'Demons' a 'On Top of the World', passando pelo mais recente 'Rise Up') , Reynolds não perdeu tempo a “pescar” da multidão uma bandeira arco-íris, num gesto de apoio à comunidade LGBT que tem vindo a defender de forma acérrima, particularmente nos últimos meses (de uma “carta de amor” publicada no site de música Billboard como forma de celebrar o mês do orgulho, em junho passado, às críticas recentes a Eminem por ter utilizado linguagem homofóbica num tema do novo álbum).

O momento mais emotivo da atuação terá sido aquele que emoldurou ‘Demons’, single de 2013 que inclui os versos “I want to hide the truth / I want to shelter you / but with the beast inside / there’s nowhere we can hide”, com Reynolds a deixar uma mensagem de apoio a todos aqueles que, como ele, sofrem de depressão. “Quero partilhar uma coisa esta noite. Há uma estigmatização no mundo, na nossa cultura, na nossa sociedade, hoje em dia, que está a magoar os nossos jovens. Temos de falar aberta e honestamente sobre depressão e ansiedade. Foi-me diagnosticada depressão há muitos anos. Isso não faz de mim uma pessoa debilitada, fraco ou uma pessoa menor”, disse, acrescentando de seguida: “há pessoas aqui esta noite que sofrem de depressão e ansiedade. Não guardem isso para vocês, falem com amigos, a vossa família, um psicólogo se for possível. Eu entendo a vossa escuridão, mas as coisas ficam melhores. Nunca tirem a vossa vida. Não nos roubem a vossa vida. As coisas melhoram. Precisamos de vocês”.

Nas redes sociais, os fãs têm vindo a multiplicar-se em elogios à franqueza do artista, partilhando vídeos da atuação e do discurso e deixando mensagens de reconhecimento pelas suas palavras. Se no Facebook da BLITZ, Graça Vinagre destaca “muito boa onda… energia incrível em palco e uma mensagem muito positiva”, no Instagram a utilizadora anaisbored elogia: “o curto discurso do Dan sobre saúde mental deixou-me quase em lágrimas”. Também no Instagram, barbaragc13 destaca “as palavras de força” e o facto de Reynolds ter erguido “todas as bandeiras que conseguiu alcançar” e casimiralima agradece “cada mensagem de amor e coragem”.

Antes de apresentar ‘Mouth of the River’, o artista apelou ainda à necessidade de libertação: “precisamos de libertar as nossas mentes e os nossos corações. Não podemos viver a nossa vida enfiados numa caixa. Meteram a minha mente numa, mas hoje estou livre. Nenhum homem tem poder sobre mim e quando isso acontece deixas de ter medo”. Discurso citado por outra utilizadora do Instagram, iamtatianasilva, que escreve “ontem à noite fui livre. Obrigado pela melhor noite da minha vida”, e também por fabiosousaworld: “emocionei-me tanto, chorei tanto durante ‘Demons’ devido ao discurso que fizeste", citando depois Reynolds: "quando conheces a verdade na tua mente e no teu coração, não tens medo" - "obrigado por seres tão aberto relativamente a assuntos como a saúde mental, o suicídio e a minha comunidade LGBT”. Veja o vídeo, partilhado por soph no YouTube, com a legenda "isto fez-me chorar tanto".