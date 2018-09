Por esta altura, seis anos depois de se estrearem nos álbuns, os Imagine Dragons já se tornaram um verdadeiro caso de estudo: como é que, hoje, uma banda de guitarras consegue furar as tabelas de singles mundiais, dominadas pelo hip-hop e a pop eletrónica? A resposta, ou parte dela, pôde ser encontrada, esta noite, no concerto que a banda de Las Vegas deu na Altice Arena, em Lisboa. A verdade é que o grupo liderado pelo ótimo domador de plateias Dan Reynolds sabe-la toda: os riscos estão bem calculados e nunca pisam fora deles, tendo perfeita noção do quão longe podem ir quer em termos de agressividade instrumental quer de namoro com a pop. Ao vivo, há um bom equilíbrio entre os momentos mais rasgados e as baladonas carregadas de sentimento, com a voz dramática do vocalista a prestar-se com a mesma dedicação ao xarope de ‘On Top of the World’ e ‘Start Over’ e ao rock-quase-a-roçar-o-nu-metal de ‘Rise Up’ ou da novíssima ‘Natural’.

Seria de estranhar que uma banda com apenas três álbuns desse início a um concerto com o seu maior sucesso, mas os Imagine Dragons sabem bem o que fazem e souberam aguçar o apetite com a explosiva ’Radioactive’ para, hora e meia mais tarde, encerrar com um encore sem falhas, que juntou os restantes quatro êxitos que, por esta altura, continuam a sustentar uma carreira ultra bem sucedida. A sala estava esgotada e os ânimos mantiveram-se em alta o tempo todo, ajudados, certamente, pela vigorosa prestação de Reynolds, que não se escusou a verbalizar as saudades que tinha de Portugal (e a mostrar a musculatura), e pelas canções que se vão colando ao ouvido, todas potenciais hinos de estádio. Foi apenas a segunda vez, desde que se estrearam em solo nacional com um concerto no Coliseu dos Recreios, em 2013, que vieram atuar em nome próprio, fora de um festival, mas souberam aproveitar bem um público devoto.

Reynolds prestou-se cedo à adulação da plateia e os versos de ‘Radioactive’ pareceram encaixar como uma luva na banda... “Welcome to the new age”: esqueçam as velhas glórias do rock radiofónico, hoje são eles quem domina. E Reynolds é tão menino bonito para os padrões atuais quanto Jon Bon Jovi era para os padrões dos anos 90. Se a música é mais ou menos interessante, não interessa. É igualmente eficaz. “Sabe bem estar de volta a Lisboa”, confessa bem no início da atuação, acrescentando: “deixem tudo lá fora: política, julgamentos, religião, stress, trabalho… Aqui só existe paz”. Provando que é mensageiro da tolerância, enquanto recua até ‘It’s Time’, o primeiro êxito, pega numa bandeira arco~íris e junta-a à bandeira portuguesa, apenas para ser brindado com um coro gigante: “I’m never changing who I am”.

‘Yesterday’ tornou tudo ainda mais intenso, com um vídeo que passa em revista o percurso dos músicos até chegarem onde estão a ser exibido nos ecrãs que fundeiam o palco, e ‘Walking the Wire’, igualmente retirada do terceiro e mais recente álbum, “Evolve”, ajudou a manter as largas dezenas de milhares de vozes bem afinadas. “Portugal é sempre um dos melhores públicos do mundo”, exclama o vocalista, em agradecimento. ‘Next to Me’, a necessária balada genérica revela-se um dos momentos mais olvidáveis de um concerto sem grandes tempos mortos - nada que uma explosiva ‘Shots’, recuperada ao segundo álbum, não tenha resolvido facilmente. O facto de, poucos instantes depois, uma curta versão de ‘Every Breath You Take’, original dos Police, ter sido recebida com relativa indiferença ajudou a deduzir a média de idades dos presentes.

A voz arranhada e as teclas perigosas de ‘I Don’t Know Why’ e uma encorajadora ‘Mouth of the River’ (“Não podem viver a vossa vida enfiados numa caixa. Meteram a minha mente numa, mas hoje estou livre. Nenhum homem tem poder sobre mim e quando isso acontece deixas de ter medo. Vocês são livres?”) serviram de empurrão para o momento de maior proximidade com o público. Numa plataforma montada bem no centro da arena, o grupo ofereceu um curto segmento acústico que começou com ‘Born to Be Yours’ (colaboração com o DJ e produtor norueguês Kygo), seguiu com ‘Amsterdam’ e terminou com um ‘I Bet My Life’ que levou Reynolds a descer do palanque para cumprimentar os fãs. Já de volta ao palco, o encore incendiário arrancou, em grande, ao som de ‘Demons’, com o vocalista a comunicar uma mensagem importante: “Há um grande estigma no mundo que está a magoar a nossa juventude. Temos de falar sobre a depressão e a ansiedade. Foi-me diagnosticada depressão há muitos anos. Certamente, há aqui pessoas que passam pelo mesmo: falem com alguém, não se matem. Precisamos de vocês”. ‘Thunder’ e as suas batidas fortes, a loucura de ‘On Top of the World’ e a apoteose total com ‘Believer’ colocaram um ponto final no concerto. E foi debaixo de uma ovação ensurdecedora que o grupo abandonou o palco.

