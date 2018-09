Desde 2006, o barcelense Milhões de Festa é a alternativa à alternativa no panorama festivaleiro nacional, estendendo a sua manta da pop mais empertigada ao metal extremo, cruzando estilísticas e geografias sem espartilhos além dos vários palcos que o compõem. Pelo Parque Fluvial de Barcelos passaram ao longo de dez edições nomes feitos como The Fall, Michael Rother (dos Neu!) ou Adrian Sherwood, lado a lado com as ‘promessas’ Alt-J, Toro Y Moi, Jacco Gardner ou Shame, fazendo do festival simultaneamente um lugar de exaltação de referências maiores e mostruário das primeiras oportunidades, e integrador orgulhoso da ‘cena de Barcelos’ que ajudou a promover, dos leves e soltos Glockenwise aos mastodônticos Black Bombaim.



A edição deste ano introduz uma novidade funcional: o evento abandona o sobrepovoado mês de julho, onde convivia com um grande número de propostas festivaleiras em toda a Europa, para se ‘descentralizar’ em setembro. Admitindo uma “reinvenção” e introduzindo uma maior ligação do festival com a cidade (onde, em locais fora do recinto, estão agendados concertos de The Evil Usse, sexta, dia 7; Vaiapraia e as Rainhas do baile, dia 8; e Johnny Hooker, dia 9), há porém muitos aspetos que se mantêm – e quem estiver a sonhar com água, descansará quando se aperceber que a piscina já está cheia: quatro dias (o primeiro, como é hábito, em regime de ‘meia pensão’), quatro palcos (Milhões, Lovers, Taina e Piscina) e um número de atuações que ultrapassa a meia centena.

Cabeças de cartaz? Três. Squarepusher, Electric Wizard e Os Tubarões. O primeiro é nome firmado da eletrónica, percorrendo uma travessia sobredrum’n’bass, breakbeat, tecno, ambient, bastas vezes na sua faceta mais ‘cerebral’, desde a primeira metade dos anos 90. Pseudónimo do inglês Tom Jenkinson, Squarepusher (sexta, dia 7, Milhões, 1h40) imprimiu uma carga experimental a toda a sua obra, tendo no seu mais recente álbum de estúdio um exemplo de drill’n’bass (um estilo que se caracteriza por tempos irregulares, desencorajando a dança) – esta atuação anuncia-se como a primeira do artista em Portugal. Também provenientes de Inglaterra, mas de quadrantes musicais radicalmente distintos, vêm os Electric Wizard (dia 8, Milhões, 1h20), uma pesada banda de doom metal e stoner rock formada em Dorset em 1993. A imagética do quarteto tanto se fixa no cinema de terror dos anos 60 e 70 como na literatura horror de H. P. Lovecraft e nos rituais pagãos de feitiçaria e ocultismo. O último álbum – o nono da carreira do grupo – tem como título “Wizard Bloody Wizard” (2017), piscar de olho a “Sabbath Bloody Sabbath”, quinto disco dos históricos Black Sabbath, lançado há 35 anos. Instituição da música de Cabo Verde, Os Tubarões (dia 9, Milhões, 23h30) são o nome cimeiro do derradeiro dia do festival. Liderados por Ildo Lobo (vocalista da banda até 2014, ano em que faleceu), percorreram uma estrada paralela às lutas políticas de Cabo Verde no período posterior à independência, com uma obra de oito discos inscritos na morna, coladeira e funaná. Vinte e quatro anos depois de “Porton d’Nós Ilha” anunciam novo álbum.

Os bilhetes para o Milhões de Festa estão à venda em todos os locais habituais, a preços que vão dos 20 euros (diários) aos 60 euros (passes). Confira aqui todos os horários:

6 de setembro

Palco Cidade

18h00 Ensemble Insano

Palco Taina

18h30 Favela Impromptu: Adega Cooperativa de Marte

21h00 Favela Impromptu: Os Amigos da Anta

22h45 Favela Impromptu: O Psico-Baile

00h30 Favela Impromptu: Fação Barulho

Palco Milhões

20h00 Indignu fest. Ana Deus

21h45 700 Bliss

23h30 The Mauskovic Dance Band

01h15 Aeróbica

7 de setembro

Palco Cidade

16h00 The Evil Usses

Palco Taina

12h00 Cumbadélica

16h00 SuNA Yoga

17h00 Peter Gabriel Duo

18h15 Decibélicas

19h15 Phantom Chips

20h00 Sereias

Palco Piscina

14h00 Cacilhas

15h45 Mirrored Lips

17h00 Grabba Grabba Tape

17h30 DJ K-Sets

Palco Milhões

21h00 Krake Ensemble

23h00 Circle

01h40 Squarepusher

Palco Lovers

22h00 Lena D'Água e Primeira Dama c/ Banda Xita

00h30 Warmduscher

03h20 Scúru Fitchádu

04h20 DJ Lynce feat. Berru

Itinerante

00h10 Motion Within

8 de setembro

Palco Cidade

16h00 Vaiapraia e as Rainhas do Baile

Palco Taina

12h00 Eduardo Morais

16h00 SuNA Yoga

17h00 Eli Granada

18h00 Pé Roto

18h40 Eli Granada

19h00 Greengo

19h40 Eli Granada

20h00 Nashgul

20h40 Eli Granada

Palco Piscina

14h00 Kink Gong

15h45 Gonçalo

17h00 Natalie Sharp apresenta BodyVice

17h45 Afrodeutsche

Palco Milhões

21h00 WWWater

23h00 Nubya Garcia

01h20 Electric Wizard

Palco Lovers

22h00 Gazelle Twin

00h20 Bala

03h00 The Bug feat. Miss Red

04h00 DJ Paypal

9 de setembro

Palco Cidade

19h00 Johnny Hooker

Palco Taina

12h00 Independent Music Podcast

16h00 SuNA Yoga

17h00 GSY!PA

17h45 Hajjah / DJ Lynce

18h00 Marilyn Misandry

18h45 Hajjah / DJ Lynce

19h00 Queen Bee Supergroup

19h45 Hajjah / DJ Lynce

20h00 Croww

02h00 SILENT DISCO: Anadolu Ekspres

Palco Piscina

14h00 Paisiel

15h45 Tajak

17h00 Pharaoh Overlord

17h45 Suave Geração

Palco Milhões

21h00 The Heliocentrics

23h30 Os Tubarões

Palco Lovers

22h20 Mouse On Mars

00h50 UKAEA

Para chegar ao recinto de carro, a partir do sul, siga pela A1 em direção ao Porto, depois pela A28 para Viana do Castelo e saia na saída nº 17, para "Estela Zona Industrial". Depois, vá pela EM502 até à saída para a N205 e continue até "Barcelos, Centro".

Do norte, siga pela A3 ou IP1 até à saída para "Viana do Castelo, Caminha A2". Depois, continue pela A28 rumo a "Viana do Castelo, Porto", até à saída "Neiva, Braga, Barcelos". Seguir pela N103 em direção a "Braga, Barcelos" e sair na primeira rotunda rumo a "Barcelos Centro".

De comboio, apanhe o internacional em direção a Vigo, no Porto, ou inter-regional para Valença, também no Porto. Depois, o urbano para Nine e o regional para Barcelos.

A apresentação do bilhete para o festival vale um desconto de 30% nos comboios regionais e interregionais das linhas do Minho e do Douro e no Intercidades da Linha do Norte.

Sobre as excursões de autocarro para o festival, informação aqui.

O campismo - no Parque da Cidade, no centro de Barcelos, perto do recinto do festival - é grátis e terá vigilância 24 horas por dia e chuveiros com água quente nos balneários do Pavilhão Municipal, também no Parque da Cidade.

O campismo abre às 14h30 de 6 de setembro e fecha a 10 de setembro, pelas 14h.

Quem tiver bilhete diário também tem acesso ao campismo, no dia/noite correspondente.

O recinto do festival estará aberto entre as 18h e as 4h (6 de setembro); entre as 12h e as 6h (7 e 8 de setembro) e entre as 12h e as 4h (9 de setembro).

Quanto à piscina, pode ser frequentada entre as 12h30 e as 19h a 7, 8 e 9 de setembro.

