Os Metallica iniciaram, no passado domingo, uma nova etapa da digressão em torno de "Hardwired... To Self-Destruct" (2016) com um concerto em Madison, no estado norte-americano do Wisconsin.

O concerto ficou marcado por uma versão de um tema de uma conhecida banda "da terra": 'Stupid Girl', dos Garbage.

A banda de Shirley Manson já reagiu, no Twitter, escrevendo "adoramos os Metallica". Ouça aqui a versão em questão: