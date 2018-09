Madonna publicou nas redes sociais um novo vídeo dos passeios a cavalo na praia que faz em família na Comporta.

"Isto é Portugal. Isto é o paraíso": foi desta forma que a artista norte-americana legendou o vídeo, agradecendo a "prenda de aniversário" a José Ribeira, seu instrutor de equitação, por lhe ter oferecido o documento registado a partir de filmagem de drones.

Recorde-se que depois da temporada em Marrocos, onde celebrou o seu 60º aniversário, Madonna voltou a Portugal para os "últimos dias de verão", como designou no Instagram. Regressando a um dos seus locais de eleição, a Comporta, a artista norte-americana voltou a andar de cavalo junto à água com os seus filhos, documentando-o com vídeos partilhados naquela rede social.

Esta praia da península de Troia tem sido refúgio habitual da cantora desde que se mudou para Portugal, no verão passado.