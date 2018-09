É já esta noite que os norte-americanos Imagine Dragons regressam a Portugal, para um concerto inserido na Evolve World Tour, de apoio ao seu último disco, "Evolve".

Este será o quarto concerto dos Imagine Dragons por cá, após se terem apresentado ao vivo no Coliseu dos Recreios, em 2013, e no festival NOS Alive, em 2014 e 2017.

A banda chega a Portugal poucos dias depois de ter atuado na Rússia, Ucrânia e Turquia, onde o alinhamento não se alterou; se a ênfase será colocada, naturalmente, em "Evolve", os Imagine Dragons não esquecem o passado e colocam 'Radioactive', o seu maior êxito, logo a abrir.

O foco do espetáculo estará também no vocalista Dan Reynolds, que esta semana criticou o rapper Eminem por aquilo a que chama de "discurso de ódio".

No Twitter, Reynolds escreveu que "pronunciar uma palavra carregada de ódio nunca é aceitável". "Não me interessa em que ano nasceste ou o significado que tem para ti. Se contribui para o ódio e para a descriminação, é odiosa. Ponto".

O início do concerto está marcado para as 20h30, com a primeira parte a cargo dos britânicos Vaccines, que também regressam a Portugal poucos meses após terem atuado no festival Super Bock Super Rock. Os bilhetes já se encontram esgotados.

Confira aqui o alinhamento:

Radioactive

It's Time

Whatever It Takes

Yesterday

Natural

Walking the Wire

Next to Me

Shots

Every Breath You Take (The Police)

I'll Make It Up to You

Start Over

Rise Up

I Don't Know Why

Mouth of the River

Born to Be Yours (Kygo & Imagine Dragons)

Amsterdam

I Bet My Life

Demons

Thunder

On Top of the World

Believer