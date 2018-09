Os Foo Fighters foram forçados a adiar dois concertos no Canadá, após Dave Grohl ter perdido a voz.

O músico não perdeu no entanto o seu sentido de humor, fazendo uma piada com Bono, dos U2, que recentemente passou pelo mesmo problema: "é a última vez que ando aos beijos com ele".

Os concertos dos Foo Fighters em Edmonton e Calgary foram agora reagendados para outubro, sendo que a banda voltará aos palcos no próximo sábado, em Vancouver.