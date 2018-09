Dave Grohl e Krist Novoselic voltaram a estar juntos em palco, durante um concerto dos Foo Fighters, em Seattle, no passado sábado.

Os dois ex-Nirvana - juntamente com o guitarrista Pat Smear, que também foi membro da mítica banda entre 1993 e 1994 e faz há muitos anos parte dos Foo Fighters - interpretaram 'Molly's Lips', dos escoceses The Vaselines, uma das canções favoritas do falecido Kurt Cobain. O tema foi, de resto, incluído pelos Nirvana num single a meias com os The Fluid, em 1991, numa versão ao vivo em Portland, e alvo de uma versão registada na BBC, que fez parte do EP "Hormoaning" e no álbum de raridades "Incesticide" (ambos de 1992).

"Esta é uma canção antiga, não a tocamos juntos há algum tempo", afirmou Grohl, antes de a interpretar com Krist, Smear e os restantes Foo Fighters.

Veja aqui esse momento:

Recorde a versão dos Nirvana registada na BBC:

E o original dos Vaselines, lançado em 1988: