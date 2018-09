Os U2 atuaram esta sexta-feira na Arena Mercedes-Benz, em Berlim, naquela que foi a primeira data da digressão europeia "Experience + Innocence", de apresentação do álbum "Songs of Experience".

Para além das canções desse novo álbum e dos seus temas mais icónicos, a banda irlandesa não esqueceu também a política, segundo o jornal The Central Telegraph.

Ao longo do espetáculo, Bono deixou alguns pedidos e recados contra a extrema-direita, que esta semana se manifestou em grande escala em Chemnitz, na Alemanha, contra o acolhimento de refugiados sírios e africanos.

Numa série de ecrãs gigantes que dividiam o público presente em dois, os U2 começaram por passar imagens de manifestantes anti-imigração, com a legenda "Não é isto que somos. Eles não pertencem à Europa".

Pouco depois, alterariam as imagens para as de manifestantes pela paz: "É isto que somos. É isto o que queremos ser". a

Houve ainda espaço para um vídeo que contrapunha imagens de uma Europa arrasada pelo fascismo e pela guerra (e que não esqueceu a ditadura militar portuguesa, instaurada em 1926), com imagens e mensagens pela mudança e pela paz.

O maior ataque de Bono aos neo-nazis deu-se através da figura de MacPhisto, personagem diabólica que o vocalista encarnou na digressão Zoo TV, em 1993.

Dirigindo-se aos berlinenses, o músico - enquanto MacPhisto - começou por dizer de Berlim que era "uma cidade maravilhosa, e só vossa", acrescentando: "não a têm de partilhar com estrangeiros. Podem partilhá-la com turistas, mas não com estrangeiros".

Bono/MacPhisto "instou", também, o público presente a votar no AfD, um partido alemão anti-imigração, que resolveria o problema "tal como o Donald [Trump]" o fez numa América "cheia de imigrantes".

O espetáculo dos U2 é construído a partir de tecnologia de ponta, recorrendo à realidade aumentada, com a banda a entrar dentro de um ecrã LED gigante, numa amálgama entre a imagem real e a imagem vídeo, para a primeira metade do concerto, antes de ocuparem outro palco.

Ainda que a grande ênfase tenha sido nas canções de "Songs of Experience", os U2 não esqueceram temas como 'Sunday Bloody Sunday', 'Even Better Than the Real Thing' e 'One'.

Recorde-se que os U2 têm reencontro marcado com o público português nos dias 16 e 17 deste mês, com dois concertos na Altice Arena, em Lisboa. Os bilhetes há muito que se encontram esgotados.

Confira aqui o alinhamento do primeiro concerto da nova digressão europeia dos U2, em Berlim:

The Blackout

Lights of Home

I Will Follow

Red Flag Day

Beautiful Day

The Ocean

Iris (Hold Me Close)

Cedarwood Road

Sunday Bloody Sunday

Until the End of the World

Elevation

Vertigo

Even Better Than the Real Thing

Acrobat

You're the Best Thing About Me

Summer of Love

Pride (In the Name of Love)

Get Out of Your Own Way

New Year's Day

City of Blinding Lights

Encore

Women of the World

One

Love Is Bigger Than Anything in Its Way

13 (There Is a Light)