Maddie Ziegler, a bailarina que o mundo conheceu no vídeo de 'Chandelier', divulgado em 2014 por Sia, colaborou mais uma vez com a artista australiana. Hoje com 15 anos, a jovem é protagonista do teledisco de 'Thunderclouds', tema gravado por Sia, Labrinth e Diplo para o projeto LSD. Veja abaixo.