Depois da temporada em Marrocos, onde celebrou o seu 60º aniversário, Madonna voltou a Portugal para os "últimos dias de verão", como designou no Instagram.

Regressando a um dos seus locais de eleição, a Comporta, a artista norte-americana voltou a andar de cavalo junto à água com os seus filhos, documentando-o com vídeos partilhados naquela rede social.

Nas 'stories' do Instagram, Madonna mostrou fotos dos filhos Mercy James e David Banda na praia e em ambiente rural, terminando com uma foto sua, de costas, com a legenda 'Ciao Bella'.