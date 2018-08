Matt Groening, criador d'"Os Simpsons", confirmou a participação de Michael Jackson num dos primeiros episódios da série de animação, em 1991.

O "Rei da Pop" emprestou a sua voz à personagem de Leon Kompowsky, um paciente de um hospital psiquiátrico, no episódio da terceira temporada, "Stark Raving Dad".

A participação de Michael Jackson não foi creditada com o seu nome verdadeiro, mas sim como John Jay Smith. No entanto, nesse episódio, o músico só deu voz às partes em que a personagem em questão fala, e não em que canta.

"Ele não queria ser creditado - tinha um acordo com a editora dele, ou assim - pelo que se arranjou um cantor que soava igual a ele", contou Groening ao programa de televisão australiano "The Weekly With Charlie Pickering".

"[Michael Jackson] ficou no estúdio a observar esse tipo, que estava tão nervoso por ter de soar a ele, e riu-se".

Veja aqui um excerto do epísódio: