Os Dire Straits vão voltar à estrada - ou quase. Uma banda formada por antigos elementos do grupo britânico e outros convidados irá dar alguns concertos nos Estados Unidos, em setembro e outubro.

A DSL - Dire Straits Legacy é composta por Alan Clark (teclados), Danny Cummings (percussão), Mel Collins (saxofone) e Phil Palmer (guitarra), e conta ainda com os préstimos de Steve Ferrone (baterista de Tom Petty & the Heartbreakers), Trevor Horn (o mentor dos Buggles e produtor de renome), Marco Caviglia e Primiano DiBiase.

De fora ficam os dois elementos mais conhecidos da banda, que dela fizeram parte desde a sua formação até ao fim: o baixista John Illsley e, claro, o vocalista e guitarrista Mark Knopfler.

Segundo Alan Clark e Mel Collins, este projeto nasce "do nosso amor e respeito pela música dos Dire Straits", e tem como objetivo levá-la "aos fãs que sentem a falta de a ouvir ser tocada ao vivo pelos músicos que a fizeram".

Há alguns anos que antigos membros dos Dire Straits andam juntos em digressão, mas esta é a primeira vez que percorrerão os EUA, estando o início da digressão marcado para o dia 26 de setembro.

Os Dire Straits formaram-se em 1977 em Londres e foram uma das mais bem-sucedidas bandas britânicas de sempre. Em 1985 lançaram "Brothers in Arms", disco que vendeu 30 milhões de cópias e foi um dos primeiros álbuns novos lançados em CD. O grupo de 'Sultans of Swing' e 'Money For Nothing' terminaria em 1995, data depois da qual começou a ganhar forma a carreira a solo de Mark Knopfler.