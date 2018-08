Já está escolhido o ator que interpretará Charles Manson em "Once Upon a Time in Hollywood", o novo filme de Quentin Tarantino.

Trata-se de Damon Herriman, um ator australiano que já participou em séries como "Breaking Bad" e "CSI", e em filmes como "O Mascarilha".

Getty Images

A ação do filme irá passar-se em 1969, em torno de uma dupla de atores fictícia interpretada por Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, vizinhos de Sharon Tate - atriz assassinada pelos seguidores de Charles Manson nesse mesmo ano.

A estreia do filme está marcada para o dia 26 de julho de 2019.