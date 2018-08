Neil Young casou com a atriz Daryl Hannah, conhecida por filmes como "Splash, a Sereia" ou "Kill Bill", no passado sábado na Califórnia. Os dois artistas namoravam desde 2014, ano em que o músico canadiano se divorciou de Pegi Young, com quem era casado há 36 anos.

A notícia foi inicialmente avançada pelo administrador do blog de Young, que escreveu "parabéns N & D", com o guitarrista de Young, Mark Miller, a escrever depois na sua página de Facebook "parabéns à Daryl Hannah e ao Neil Young pelo seu casamento hoje. Só soube porque um amigo meu foi à cerimónia em Atascadero e anunciou-o na sua página".

No seu Instagram, Hannah - que este ano realizou o filme "Paradox", com Young no elenco - partilhou uma fotografia de uma coruja, escrevendo na legenda "alguém está a olhar por nós... amor e apenas amor".