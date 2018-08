Jared Leto, líder dos norte-americanos Thirty Seconds to Mars, confessou à BLITZ que gosta de contactar diretamente com os seus admiradores. "As coisas ficam um pouco loucas, de vez em quando, mas gosto mesmo de interagir com os fãs", disse o músico norte-americano, "eu e o meu irmão [Shannon Leto, baterista] adoramos partilhar o palco com as pessoas. É divertido, é excitante, é espontâneo e são essas coisas que mantêm as coisas frescas nos concertos".

Recorde-se que a banda tem regresso marcado a Portugal em setembro, atuando no Forum Braga no dia 11 e na Altice Arena, em Lisboa, no dia 12. "Os concertos ocupam um espaço muito grande nas nossas vidas. São partes muito importantes dos nossos dias e noites, das nossas semanas, das nossas vidas. É muito recompensador viajar pelo mundo e visitar países mágicos e fantásticos como Portugal", acrescentou Leto.

Os bilhetes para ambos os espetáculos, integrados na "Monolith Tour", continuam à venda nos locais habituais, variando os preços entre os €25,00 e os €35,00 em Braga (pacotes VIP vão até aos €634,00) e entre os €34,00 e os €50,00 em Lisboa (pacotes VIP até €644,00). Leto falou também, em entrevista à BLITZ, com maior detalhe, sobre a relação especial que a banda mantém com Portugal, ressalvando que foi o primeiro país onde esgotaram uma arena.