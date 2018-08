Feist tem regresso marcado a Portugal em setembro, para dois concertos, e falou à BLITZ sobre "Pleasure", álbum editado no ano passado que virá apresentar. A artista canadiana explica que o disco nasceu de um período em que se viu a braços com uma depressão: "chamei-lhe 'Pleasure' quase como uma experiência: apercebi-me que tinha investido tanto na minha dor ao longo de tantos anos que mais valia declarar o oposto e ver o que acontecia... e devo dizer que acabou por funcionar".

"Na verdade a música é o meu único método de sobrevivência, neste momento", defende Feist, "não estou constantemente a lidar com tantas dificuldades, mas sinto-me mesmo muito grata... Não é uma escolha lidar com a depressão, é algo que parece estar a acontecer-te mas na verdade está a acontecer dentro de ti e ninguém se apercebe disso além de ti".

A artista acrescenta também que tentou explicar a um amigo que nunca tinha passado por "crises existenciais" o que é a depressão e ele não compreendeu: "disse-lhe que era como o clima: 'imagina que o sol brilha para toda a gente mas tu estás no meio de uma tempestade. Não consegues ver o sol se estás no meio de uma tempestade'. Ele ficou confuso, 'isso não faz sentido nenhum, porque se o sol está a brilhar por que razão não consegues vê-lo?'”.

"Não falei abertamente sobre a depressão quando o álbum saiu, provavelmente com medo das suposições que as pessoas iam fazer sobre mim e sobre o disco", diz também, antes de ressalvar que "nem tudo é negro" em "Pleasure". "Na verdade, até acho que é um álbum cheio de esperança. É como se tudo fosse, de facto, negro e eu precisasse de fazer escolhas dentro dessa escuridão para mudar as minhas circunstâncias".

Os concertos de Feist em Portugal estão marcados para o dia 8 de setembro no Theatro Circo, em Braga (esgotado), e para o dia 9 de setembro no Coliseu dos Recreios, em Lisboa (bilhetes têm preço único de €32,00). Ambos os espetáculos começam às 21h00.