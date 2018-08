Chegou ao fim a primeira temporada de "Who Is America?", o novo programa do comediante Sacha Baron Cohen.

A série, que não se mostrou imune à polémica - sendo sobretudo criticado por figuras ligadas ao Partido Republicano, como Sarah Palin e Roy Moore - parece ter deixado o seu momento mais controverso para o final.

Um dos últimos sketches de "Who Is America?" junta Cohen, que aqui interpreta a personagem de um playboy italiano chamado Gio Monaldo, a O.J. Simpson, antigo jogador de futebol americano e ator acusado, nos anos 90, de matar a sua mulher, Nicole Simpson, e um amigo desta, Ron Goldman, tendo contudo sido considerado inocente em julgamento realizado em 1995.

No sketch, Cohen - ou Monaldo - tenta fazer com que O.J. Simpson admita ter morto Simpson e Goldman, mas sem sucesso, apesar da persistência.

Veja aqui:

Pode também ver o sketch completo: