Peter Murphy vai regressar a Portugal, na companhia do baixista David J, John Andrews e Mark Slutky, para celegrar os 40 anos dos Bauhaus, banda que terminou o seu percurso em 2008. O músico britânico sobe ao palco do Hard Club, no Porto, a 16 de novembro, e da LX Factory, em Lisboa, no dia 17 de novembro. Os bilhetes são colocados à venda esta sexta-feira, 31 de agosto.

Recorde-se que Murphy passou recentemente pelo festival EDP Vilar de Mouros justamente para marcar o redondo aniversário da sua ex-banda. O músico, que subiu ao palco do evento na passada quinta-feira, prometeu já que os concertos de novembro se centrarão no primeiro álbum dos Bauhaus, "In the Flat Field", tendo também um "longo encore" com outros clássicos da banda.

Os fãs mais devotos de Murphy e Bauhaus poderão adquirir bilhetes especiais que permitem assistir ao soundcheck e conhecer o artista num meet & greet que ocorrerá depois do concerto. Os preços serão divulgados em breve.