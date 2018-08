Os Foo Fighters surpreenderam os seus fãs com um concerto-surpresa num parque de estacionamento em Los Angeles, em frente a uma loja 'pop-up' que haviam instalado no local.

O espetáculo ocorreu na passada segunda-feira e serviu para promover a segunda edição do festival de música promovido pela banda, o CalJam, que terá lugar nos dias 5 e 6 de outubro.

Os fãs puderam não só sentar-se no famoso "trono" de Dave Grohl - uma cadeira especial que utilizou em digressão, após partir uma perna - como ainda assistiram a uma união entre gigantes: Taylor Hawkins, baterista dos Foo Fighters, chamou a palco Roger Taylor, lendário baterista dos Queen para uma interpretação do clássico destes, 'Under Pressure'.

Veja os vídeos: