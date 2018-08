Bono, líder dos irlandeses U2 escreveu um texto, em jeito de reflexão sobre a falta de união e o futuro da União Europeia, para o jornal alemão Frankfurter Allgemeine nas vésperas de uma nova digressão da banda, que começa em Berlim já esta sexta-feira e passa por Portugal a 16 e 17 de setembro (os concertos realizam-se na Altice Arena, em Lisboa). "A palavra patriotismo foi-nos roubada por nacionalistas e extremistas", defende o músico, "os verdadeiros patriotas procuram união acima de homogeneidade. Será que podemos colocar os nossos corações nesta luta?".

"Dizem-me que uma banda rock está no seu melhor quando é um pouco transgressiva: quando alarga as fronteiras daquilo que se considera bom gosto, quando choca, quando surpreende. Bom, os U2 começam uma digressão em Berlim esta semana e tivemos uma das nossas ideias mais provocadoras: durante o concerto, vamos agitar uma bandeira grande, luminosa, azul da União Europeia", começa por escrever Bono, "calculo que mesmo para um público rock, agitar uma bandeira da União Europeia nos dias que correm pode ser uma irritação, uma chatice, uma referência kitsch ao Festival da Eurovisão, mas para alguns de nós tornou-se um ato radical".

Salientando que a Europa é "uma arena onde o nosso futuro vai ser moldado por forças poderosas, emocionais que chocam entre si", o músico frisa que é "impossível negar que estamos todos juntos neste barco, navegando em mares agitados por um clima extremo e políticos extremistas" e aproveita para falar também sobre a crise dos refugiados. "Enquanto europeu, sinto-me orgulhoso quando me lembro de quando os alemães acolheram refugiados sírios assustados (sentir-me-ia mais orgulhoso se mais países se tivessem juntado); orgulhoso da luta da Europa para erradicar a pobreza extrema e as alterações climáticas; e, sim, extraordinariamente orgulhoso do Acordo de Belfast e de como outros países se juntaram à Irlanda na questão das fronteiras, reavivado pelo Brexit. Sinto-me privilegiado por ter testemunhado o maior período de sempre de paz e prosperidade no continente europeu".

De seguida, Bono diz que todos estes feitos estão a ser ameaçados, "porque o respeito pela diversidade - a premissa de todo o sistema europeu - está a ser desafiado", defendendo que a diversidade "deve ser respeitada, celebrada e até incentivada". "Adoro as nossas diferenças: os nossos dialetos, as nossas tradições, as nossas peculiaridades, 'a essência da humanidade', como Hume disse. E acredito que elas ainda deixam espaço para aquilo a que Churchill chamou de 'patriotismo alargado': alianças plurais, identidades com camadas, ser irlandês e europeu, ser alemão e europeu, não uma coisa ou outra". E termina com uma questão/pedido: "podemos colocar os nossos corações nesta luta?": "para triunfar nestes períodos conturbados, a Europa é um pensamento que precisa de se tornar um sentimento".