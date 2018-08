O realizador Danny Boyle terá desistido de trabalhar no novo filme de James Bond devido a uma disputa acerca do guião e do elenco. Mas sabe-se agora que não foram esses os (únicos) motivos.

Segundo explicou fonte próxima do projeto ao jornal 'The Sun', Danny Boyle terá ficado agastado com a ideia de Daniel Craig, que interpreta o famoso espião desde "Casino Royale" (2006), de matar a personagem neste novo filme.

A ideia de Craig será a de ter "um final espetacular" que marque a sua saída do universo James Bond, já que este será o último filme em que interpretará o papel do espião britânico.

"Falou-se sobre matar Bond de forma dramática, o que deixaria tudo em aberto para um futuro filme - ou Bond não teria morrido ou teria sido substituído por outra pessoa, outro ator", afirmou a supracitada fonte.

Vários conflitos em torno dos orçamentos para o filme provocaram também a saída de elementos da produção, o que poderá levar a que o novo "007" só chegue às salas de cinema em 2020.