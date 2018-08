Tem 27 anos e uma voz que lhe vem valendo as comparações mais elogiosas, a vultos como Roy Orbison e Elvis Presley. Antes da estreia em Portugal, com um aplaudido concerto em Paredes de Coura, a BLITZ sentou-se a falar com Marlon Williams, uma das revelações de 2018.

Este concerto em Paredes de Coura não marca a sua primeira visita a Portugal. Já cá tinha estado em adolescente, não é verdade?

Sim, quando tinha 18 anos, vim a Portugal atuar com o coro católico da Nova Zelândia, na Sé de Lisboa. Foi a minha primeira digressão mundial enquanto menino do coro, uma experiência muito diferente de andar em digressão! Ficava em hotéis porreiros. Depois comecei como “músico rock” e a experiência mudou.



Viajaram para longe, enquanto coro católico...

Sim! Fizemos uma tournée pela Europa de Leste e depois Portugal e Espanha.



Deviam ser um bom coro...

Mais ou menos. (risos)

Começou, portanto, a cantar na igreja.

Sim, nem sequer fui criado como católico, mas juntei-me ao coro porque gostava da música, era muito bonita. As missas eram muito bonitas. Todas as quartas e domingos dos meus anos de adolescente passei-os assim.

Mas também ouvia outros tipos de música, em adolescente?

Sim, ouvia honky-tonk e bluegrass. O meu pai ouvia muita música e estava sempre a apresentar-me coisas novas.



Não se sentia diferente dos seus colegas de escola?

Parte de mim até gostava de ser o outsider, no liceu. Mas tinha um amigo com quem ouvia música e um deles ainda toca comigo, é o baixista da minha banda. E também andava no coro, ele!

É oriundo de uma cidade muito pequena, na Nova Zelândia...

Sim, de Lyttelton.



Quantos habitantes tem?

Três mil habitantes. Mas fica perto de uma cidade maior!



E quando começou a correr o mundo?

Logo que saí do liceu. Quando fiz 18 anos… Além das viagens com o coro, andei em digressão pela Nova Zelândia, com a minha banda do liceu. Depois mudei-me para a Austrália, onde continuei a fazer o mesmo, e há uns três ou quatro anos que tenho andado por todo o lado.

Já faz música há vários anos, mas só agora começámos a ouvir falar mais de si. Esperava que este disco, "Make Way For Love", lançado este ano, fosse recebido com tanto entusiasmo?

Não, eu tento nunca esperar nada; é perigoso, esperar algo do público ou de alguém. Limitei-me a fazer um álbum que fosse importante para mim, que fosse uma representação de um certo período da minha vida. O que quer que acontecesse a partir daí, ótimo!

O álbum anterior a este é bem diferente, e no entanto só se passaram dois anos desde esse disco homónimo...

Sim… Vivi muita coisa entre os dois. (risos) Andei muito em digressão, tive muitas experiências pessoais intensas, e tudo isso faz com que o tempo acelere – ou abrande.

1 / 13 Rita Carmo 2 / 13 Rita Carmo 3 / 13 Rita Carmo 4 / 13 Rita Carmo 5 / 13 Rita Carmo 6 / 13 Rita Carmo 7 / 13 Rita Carmo 8 / 13 Rita Carmo 9 / 13 Rita Carmo 10 / 13 Rita Carmo 11 / 13 Rita Carmo 12 / 13 Rita Carmo 13 / 13 Rita Carmo

O facto de o álbum ser inspirado num desgosto amoroso faz com que tocá-lo ao vivo seja doloroso?

Não! Quando estou em palco, sou um entertainer. [A dor] acontece quando estou a escrever; quando estou a escrever e a gravar é que faço o trabalho emocional mais pesado. Agora só penso em apresentar as canções. Consigo separar as coisas, e torna-se divertido.

Tem alguma canção favorita neste disco?

A 'Nobody Gets What They Want Anymore' [dueto com a sua ex-namorada, Aldous Harding]. Penso que é a afirmação mais explícita do álbum. É a primeira canção que escrevi que me revelou coisas, que me ajudou a perceber coisas. Dantes eu escrevia canções para contar histórias, mas com esta aprendi, e ainda aprendo, quando a toco.



Tem escrito canções novas, na estrada?

Não sou bom a fazer isso. Tenho tendência a escrever só quando já estou prestes a gravar. Depois desta digressão vou escrever, em casa. Mas para mim é como arrancar dentes, não é fácil.

Onde é a sua casa, agora?

Não sei! Da última vez que estive na Nova Zelândia fiquei com a minha mãe. Não tenho casa, agora. Mas não faz mal.

Quais foram os pontos altos da digressão até agora?

Tocar em sítios novos. Tocámos pela primeira vez na Polónia, na República Checa, em Portugal… [tenho gostado de] explorar a Europa e tentar perceber as diferenças e a relatividade de cada local.



Pode dar algum exemplo dessas diferenças?

Achei Itália estranha! Tocámos em Milão pela primeira vez e claro que as pessoas têm muita paixão, mas demonstram-na em alturas estranhas. Começavam a aplaudir a meio das canções e eu não sabia como reagir, como lidar com essa dinâmica estranha. Foi um desafio! Não sabia se iriam aplaudir no fim da canção, porque já tinham aplaudido a meio.

A sua voz já foi comparada à de Roy Orbison, à de Elvis... é uma responsabilidade demasiado grande?

A única forma de sobreviver a esses elogios é pensar nisso como uma brincadeira. Cresci a ouvir esses cantores e adoro cantar assim, mas não posso levar isso muito a sério.



Cantar é o que lhe dá mais prazer?

Sem dúvida. É o que compreendo melhor, é o que me dá mais prazer.

Quem são os cantores que o Marlon adora ouvir?

Adoro ouvir de tudo, é tudo interessante, para mim. Adoro ouvir maus cantores… Porque estou sempre a pensar em mim, enquanto cantor, e a pensar porque é que alguma coisa não funciona, porque é que um verso não funciona. Adoro pessoas que conseguem transportar beleza em frases muito simples. Por isso é que adoro música country, porque é tudo muito formulaico. Mas se ouvires o Willie Nelson cantar uma deixa, há algo na forma como ele pára antes de cantar, ou como atira uma deixa... há pequenas subtilezas na música formulaica que eu aprecio muito.

Há ali um toque humano...

Exato. É por isso que também adoro ouvir ópera. As notas estão na pauta, mas o Pavarotti não canta da mesma forma que o [Placido] Domingo. E quanto mais ouves, mais reparas nisso.

Conhece alguma música portuguesa?

Gosto de fado, é fantástico. É como o bluegrass, é música sobre o destino. Tem a ver com a inevitabilidade e a tragédia de nos negarem o livre arbítrio. É muito bonito cantar sobre isso. São velhas histórias e formas de as pessoas compreenderem ou justificarem coisas horríveis que aconteceram nas suas vidas.

Para terminar, diga-nos alguma coisa que não saibamos sobre a Nova Zelândia.

Não me lembro de nada divertido sobre a Nova Zelândia...



Ou algo que as pessoas julguem ser verdade, mas não é.

Somos os grandes produtores de borrego de mundo, mas não comemos nenhum do borrego que produzimos, é tudo exportado! O borrego que comemos nem é assim muito bom, a menos que vivamos numa quinta. E eu adoro borrego! (risos) Fico triste que vá todo para o estrangeiro.



É como os turistas que pensam que o prato típico em Portugal é o frango de churrasco...

Pois, eu ainda não comi frango de churrasco. Gosto de marisco e de polvo!

Marlon Williams regressa a Portugal em novembro, para concertos no Festival para Gente Sentada, em Braga, e no Lisboa ao Vivo.