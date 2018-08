Morreu Kyle Pavone, vocalista da banda metal We Came as Romans. Tinha 28 anos.

A notícia foi avançada pela própria banda através das redes sociais. Em comunicado, os restantes membros dos We Came as Romans referem que sentirão a falta "dos seus sorrisos, da sua sinceridade, da sua preocupação pelos outros, e do seu imenso talento musical".

Ainda não são conhecidas as causas da morte de Pavone, mas o website TMZ afirma que o músico foi transportado para um hospital do Michigan no passado dia 19, tendo falecido este sábado.

Os We Came as Romans eram um nome com céditos firmados na cena metalcore, sendo sobretudo conhecidos por "Tracing Back Roots", álbum de 2013 que chegou ao 9º lugar das tabelas de vendas norte-americanas.