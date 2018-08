Os Thirty Seconds to Mars regressam a Portugal para dois concertos em setembro - tocam no Forum Braga no dia 11 e na Altice Arena, em Lisboa, no dia 12 - e a BLITZ falou com o vocalista, Jared Leto, sobre as canções do novo álbum, "America", e também sobre a relação que a banda construiu com Portugal ao longo dos anos.

"É muito recompensador viajar pelo mundo e visitar países mágicos e fantásticos como Portugal", começou por dizer o músico (e ator) norte-americano, "o vosso país é muito especial para nós porque foi o primeiro onde esgotámos uma arena. A confiança que as pessoas tinham em nós deu-nos muita confiança em palco, permitiu-nos acreditar em nós próprios. Estamos muito agradecidos por isso e Portugal ocupa um lugar especial nos nossos corações".

O músico acrescenta também que não consegue explicar como a relação com os fãs portugueses se tornou tão especial: "é como se fosse uma espécie de magia... e fico muito feliz por isso ter acontecido. Já temos esta relação especial com Portugal há tantos anos e adoramos voltar. É muito importante para nós dar concertos aí... É um sítio lindo e muito especial".

Sobre aquilo que vão apresentar em palco nos concertos que se avizinham, Leto revelou: "vamos tocar muitas canções novas e muitas canções antigas. Os concertos vão ter algo para todos". Os bilhetes para ambos os espetáculos, integrados na "Monolith Tour", continuam à venda nos locais habituais, variando os preços entre os €25,00 e os €35,00 em Braga (pacotes VIP vão até aos €634,00) e entre os €34,00 e os €50,00 em Lisboa (pacotes VIP até €644,00).