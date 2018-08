Mark David Chapman, o homem que em 1980 matou John Lennon, viu ser-lhe recusada uma vez mais a liberdade condicional. É a décima vez que tal acontece.

A não-libertação de Chapman, que hoje conta 63 anos, prende-se com o facto de este ter "planeado cuidadosamente o assassinato de uma pessoa famosa apenas para obter alguma notoriedade", conforme se pode ler no acórdão do conselho para a liberdade condicional.

Condenado a um mínimo de 20 anos de prisão, o assassino de Lennon poderá voltar a pedir a liberdade condicional em 2020.

John Lennon foi alvejado mortalmente com quatro tiros nas costas à porta do edifício The Dakota, em Nova Iorque, onde residia. Horas antes, o autor dos disparos, Chapman, tinha pedido um autógrafo ao músico - Lennon autografou uma cópia do seu último álbum, "Double Fantasy", lançado três semanas antes.