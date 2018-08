Jimmy Bennett, ator que acusa Asia Argento de ter abusado sexualmente dele quando tinha 17 anos, divulgou um comunicado sobre o assunto, dizendo: "o meu trauma ressurgiu quando ela disse que também era uma vítima [de abuso]", defende Bennett, "não disse nada publicamente nos últimos dias e horas porque me senti envergonhado e com medo de fazer parte da narrativa pública. Eu era menor quando a situação ocorreu e tentei procurar justiça de uma forma que fizesse sentido para mim naquele momento, porque não estava preparado para lidar com as consequências que chegariam quando a minha história se tornasse pública".

"Muitas mulheres e homens corajosos já falaram sobre as suas experiências no movimento #MeToo e eu elogio a coragem que cada um deles teve para tomar essa atitude", diz também o ator, "não falei inicialmente sobre a minha história porque quis lidar com a situação em privado com a pessoa que me fez mal. Na altura, acreditava que ainda havia um estigma na nossa sociedade por ser um homem naquela situação. Não pensei que as pessoas compreendessem o que aconteceu, aos olhos de um rapaz adolescente. Fui obrigado a ultrapassar muitas adversidades na vida e esta é outra com que vou ter de lidar. Gostaria de andar em frente e hoje decidi fazê-lo, quebrando o silêncio".

Recorde-se que os alegados abusos terão ocorrido em 2013. O advogado de Bennett entrou em contacto com Asia Argento em novembro do ano passado, um mês depois de a atriz ter acusado publicamente Harvey Weinstein de a violar. A situação só veio a público no início desta semana num artigo publicado pelo New York Times no qual se lia que Argento tinha pago ao ator para que este mantivesse o silêncio. A atriz negou ter tido sexo com Bennett e defendeu que quem pagou os 380 mil dólares (328 mil euros) foi o então namorado, entretanto falecido, Anthony Bourdain. No entanto, o site TMZ divulgou ontem uma série de mensagens nas quais Argento parece assumir ter efetivamente mantido relações sexuais com o ator, com quem contracenara, em 2004, num filme que ela própria realizou, "The Heart is Deceitful Above All Things".