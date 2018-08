O novo álbum de Nicki Minaj, "Queen", está a revelar-se um insucesso de vendas.

Apesar de se manter na terceira posição da tabela da Billboard, o novo álbum da rapper vendeu apenas 50 mil cópias, muito abaixo de "Sweetener", o novo álbum de Ariana Grande, que só na pré-venda já comercializou mais de 130 mil cópias.

Nas plataformas de streaming o álbum também não tem encontrado o seu espaço; tem apenas um single na segunda posição das tabelas do Spotify.

Ao passo que Nicki Minaj tem culpado Travis Scott - que lançou "Astroworld" no mesmo dia - e o Spotify, que acusa de não ter promovido suficientemente "Queen", há quem aponte o título do álbum como motivo para o seu fracasso. "Queen" foi lançado na mesma semana da morte de uma outra "rainha", esta da soul: Aretha Franklin.

Também há quem considere que o novo álbum de Minaj foi demasiado apressado: "ela não falou com as rádios até ao último minuto, ao contrário de Janet Jackson, que o fez com antecedência com o [single] 'Made For Now' e teve bastante sucesso", explicou uma fonte próxima da cantora ao website Showbiz 411.

O fracasso de "Queen" já levou, até, ao cancelamento de uma digressão conjunta com o rapper Future, que deveria ter início em setembro. A rapper mantém, no entanto, que a mesma foi apenas "adiada".