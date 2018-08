O festival EDP Vilar de Mouros regressa ao Minho esta quinta-feira e prolonga-se até sábado, recebendo concertos de Pretenders, Human League, Peter Murphy, Incubus, GNR, James ou David Fonseca. À venda nos locais habituais, os bilhetes diários custam €35,00 e os passes gerais custam €70,00 e incluem campismo gratuito (os detentores de ingresso diários pagam €5,00 por dia para acampar no local).

A entrada é gratuita para crianças dos 3 aos 5 anos, desde que acompanhadas por um adulto com bilhete. Os passes de três dias deverão ser trocados por uma pulseira de uso obrigatório até ao final do festival. Veja abaixo o mapa do recinto - que abre todos os dias às 16h e encerra às 04h do dia seguinte - e consulte também os horários de atuações.

23 de agosto

01h50 - Peter Murphy 40 Years of Bauhaus Celebration feat David J

00h15 - The Pretenders

22h50 - The Human League

21h25 - PiL

20h25 - Plastic People

19h30 - Cavaliers of Fun



24 de agosto

01h50 - Kitty, Daisy & Lewis

00h15 - Incubus

22h35 - Editors

21h10 - David Fonseca

19h55 - GNR

19h00 - Scarecrow Paulo



25 de agosto

02h40 - Crystal Fighters

00h55 - James

23h15 - dEUS

21h45 - Los Lobos

20h30 - John Cale

19h30 - Luís Severo

Vilar de Mouros fica a 100 km do Porto e quem seguir de automóvel para o festival deverá sair da cidade pela A28 em direção a Viana do Castelo, seguindo depois pela saída 24 para continuar na A28 em direção a Caminha/N13/Valença. De seguida, deverá apanhar a saída 29 para a N301 em direção a Caminha/Vilar de Mouros. Quem sair de Vigo, que fica a 50 km, deverá seguir pela AP-9 em direção à A55/Tui/Portugal. Depois, deverá seguir pela A3 até à saída 14 em direção a Viana do Castelo/Vila Nova de Cerveira na N13, continuando depois a seguir as indicações para Vilar de Mouros.

Para quem preferir deslocar-se de comboio, a CP tem serviços Intercidades, Regional e InterRegional com 30% de desconto para os portadores de bilhete para o festival (entre 19 e 26 de agosto). As estações mais próximas do recinto são as de Caminha e Seixas (35 minutos a pé e 5 minutos de automóvel), sendo que a organização disponibiliza transfers gratuitos - em autocarro panorâmico com animador - a partir de Caminha. Quem sair do Oriente, em Lisboa, poderá usufruir de preços especiais no parque de estacionamento da estação.

O festival tem também um acordo com a BusUp, uma "plataforma tecnológica de otimização de rotas e paragens de autocarros, que permite aos festivaleiros reservar e comprar lugares de autocarros em rotas criadas online pelos próprios utilizadores" - saiba mais seguindo o link.

Em matéria de objetos proibidos no recinto, a organização informa que não poderão entrar qualquer tipo de armas, canivetes ou correntes; cintos e/ou pulseiras pontiagudas; garrafas plásticas com tampa; bebidas alcoólicas; caixas com comida; máquinas fotográficas ou de filmar profissionais (sem acreditação de imprensa); gravadores de som; animais; capacetes; selfie sticks; objetos de vidro (garrafas, perfumes, etc); qualquer objeto que possa ser arremessado. É disponibilizado um bengaleiro fora do recinto, junto às bilheteiras, onde podem ser deixados, gratuitamente, os itens não permitidos.