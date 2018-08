Os Pearl Jam tocaram pela primeira vez em concerto 'Evil Little Goat', canção gravada para "Ten", de 1991, mas que acabaria por ficar de fora do disco de estreia da banda. Em 2009, esta raridade foi incluída na reedição do álbum, junto com outros temas rejeitados, casos de '2,000 Mile Blues' ou 'Just a Girl'. Veja abaixo o vídeo do momento histórico, que aconteceu no início da semana em Chicago

Siga o link para recordar o concerto dos Pearl Jam na edição deste ano do NOS Alive e veja as melhores imagens da atuação na fotogaleria.