Asia Argento negou ontem ter mantido relações sexuais com o jovem ator Jimmy Bennett quando este tinha apenas 17 anos, mas foram agora divulgadas pelo site TMZ uma imagem dos dois deitados lado a lado, sem roupa, e uma série de mensagens nas quais Argento confirma ter havido contacto sexual.

O ator, que participou em filmes como "Órfã", "Heartthrob" ou "Amityville - A Mansão do Diabo", hoje com 22 anos, acusou a atriz italiana de abuso sexual. Os dois conheceram-se quando Bennett era ainda uma criança, em 2004, nas gravações do filme "The Heart is Deceitful Above All Things", realizado por Argento e no qual o ator participou.

Segundo fontes citadas pelo TMZ, a imagem que agora veio a público é uma das quatro tiradas por Bennett no hotel Marina del Rey, na Califórnia, em 2013, depois de os dois terem mantido relações sexuais - no estado norte-americano é crime um adulto ter sexo com uma pessoa com menos de 18 anos.

Nas mensagens, enviadas pela atriz a uma amiga, Argento fala sobre o caso, divulgado pelo New York Times no domingo, e escreve coisas como "o miúdo estava excitado e saltou para cima de mim", "tive sexo com ele e foi estranho. Só soube que era menor quando me mandou aquela carta" ou "ele disse-me que eu era a sua fantasia sexual desde os 12 anos".

A atriz mostrou também à amiga um recado que o jovem ator lhe deu no hotel onde se terão encontrado e no qual escreveu: "Asia, adoro-te com todo o meu coração. Estou tão contente por nos termos encontrado novamente e por te ter na minha vida. Jimmy" e acrescentou ainda "ele escreveu-me isto depois e continuou a enviar-me fotografias nas quais surgia nu, sem eu lhe pedir, todos estes anos. Só parou duas semanas antes de o advogado dele me enviar uma carta".

Bennett ameaçou seguir para tribunal em abril passado e Argento terá concordado que o então namorado, Anthony Bourdain, lhe pagasse 380 mil dólares (328 mil euros). Recorde-se que a atriz foi uma das primeiras mulheres a acusar o produtor Harvey Weinstein de violação. O advogado do produtor já reagiu ao caso, dizendo: "este desenvolvimento revela a incrível hipocrisia de Asia Argento, uma das pessoas que mais tentou destruir Harvey Weinstein".