Madonna reagiu à polémica em que se viu envolvida após os MTV VMAs. O discurso da cantora, durante a cerimónia, sobre Aretha Franklin foi fortemente criticado por se focar apenas na sua experiência pessoal.

A autora de 'Like A Virgin' escreveu, no Facebook, que o que lhe foi pedido pela organização dos VMAs foi para que contasse "episódios" da sua carreira relacionados com Aretha Franklin.

"Partilhei parte do meu percurso e agradeci à Aretha por me ter inspirado. Não pretendi homenageá-la. Teria sido impossível fazê-lo em dois minutos, por entre todo o ruído e brilho de uma cerimónia de entrega de prémios", afirmou.

"Infelizmente, as pessoas têm pouca capacidade de concentração e são rápidas a condenar", disse ainda. "Adoro a Aretha. R-E-S-P-E-C-T".