A cerimónia deste ano dos MTV Video Music Awards realizou-se ontem à noite em Nova Iorque e contou com atuações de nomes como Shawn Mendes, Ariana Grande, Post Malone, Nicki Minaj ou Jennifer Lopez, distinguida com o prémio de vanguarda. Veja abaixo todas as atuações, da melhor para a pior.

1. Ariana Grande - 'God is a Woman'

2. Travis Scott & James Blake - Medley com 'Stargazing' / 'Stop Trying to Be God' / 'Sicko Mode'

3. Shawn Mendes - 'In My Blood'

4. Nicki Minaj - Medley com 'Majesty' / 'Barbie Dreams' e mais

5. Panic! At the Disco - 'High Hopes'

6. Jennifer Lopez - Medley com 'Waiting For Tonight' / 'Get On The Floor' / 'Love Don't Cost A Thing' e mais

7. Post Malone & Aerosmith e 21 Savage - Medley com 'Rockstar' / 'Dream On' e mais

8. Logic & Ryan Tedder - 'One Day'

9. Maluma - 'Felices Los 4'